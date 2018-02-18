Незрячих тюменцев обучат кулинарному мастерству

Уникальный федеральный проект "Школа тифлокулинарии" пройдет в Тюмени на базе Западно-Сибирского государственного колледжа. 20 инвалидов по зрению в дух группах освоят кулинарные умения и навыки, чтобы стать более самостоятельными на кухне.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, курс продолжительностью 60 часов включает занятия по правилам безопасного поведения на кухне, полезным свойствам молочных и кисломолочных продуктов, условиям выращивания определенных видов овощей и фруктов. Участников познакомят с тифлотехническими кухонными приборами, предназначенных для компенсации глубоких недостатков зрения.

Инициатором проекта выступила помощник председателя Тюменской МО Всероссийского общества слепых (ВОС) Юлия Бушнева, средства на его реализацию поступают от Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ" и в рамках программы "Создавая возможности". Стоимость обучающей программы – 500 тыс. рублей.

По мнению организаторов, программа будет способствовать социально-бытовой реабилитации и адаптации незрячих людей. По итогам проекта участники проведут званый ужин, который и выявит победителя.