Незрячих тюменцев обучат кулинарному мастерству

14:42 18 февраля 2018
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amabilisinsania.ru
| Фото: amabilisinsania.ru

Уникальный федеральный проект "Школа тифлокулинарии" пройдет в Тюмени на базе Западно-Сибирского государственного колледжа. 20 инвалидов по зрению в дух группах освоят кулинарные умения и навыки, чтобы стать более самостоятельными на кухне.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, курс продолжительностью 60 часов включает занятия по правилам безопасного поведения на кухне, полезным свойствам молочных и кисломолочных продуктов, условиям выращивания определенных видов овощей и фруктов. Участников познакомят с тифлотехническими кухонными приборами, предназначенных для компенсации глубоких недостатков зрения.

Инициатором проекта выступила помощник председателя Тюменской МО Всероссийского общества слепых (ВОС) Юлия Бушнева, средства на его реализацию поступают от Фонда поддержки и развития  филантропии "КАФ" и в рамках программы "Создавая возможности". Стоимость обучающей программы – 500 тыс. рублей.

По мнению организаторов, программа будет способствовать социально-бытовой реабилитации и адаптации незрячих людей. По итогам проекта участники проведут званый ужин, который и выявит победителя.

Теги: кулинария , обучение , проект , реабилитация , слепые
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