В Тюмени откроют мультицентр для детей и подростков с расстройствами аутистического спектра

Запуск нового просветительско-образовательного проекта для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "РАСтем" состоится 31 января на базе областного центра "Семья".

Служба "РАСтем" осуществляет свою деятельность в центре с 2015 года, но в этом году она расширяется. Совместно с Ассоциацией логопедов Тюменской области и при поддержке Фонда президентских грантов откроет двери "Мультицентр социальной и профессиональной интеграции". Пока центр будет работать в тестовом режиме, а с лета его смогут посещать мальчики и девочки с расстройствами аутистического спектра всех возрастов.

Для них здесь будут работать театральная и кулинарная студии, творческая мастерская, рекреационная игровая студия "Игровой калейдоскоп", в планах также вокально-фонопедический тренинг. Начнет работу кабинет сенсорной интеграции, который позволит повысить качество оказания логопедической помощи детям и подросткам с РАС и детям, имеющим нарушения речевого развития. Кабинет оснащен новейшим оборудованием — системой аудиокоррекции RuListen, обучающей слуховой анализатор правильно обрабатывать поступающую информацию, аппаратом БОС для осуществления полной функциональной диагностики организма и компьютерной биорегуляции его функциональных систем. Одно из направлений мультицентра — работа студенческой логопедической консультации, на которой родители с детьми могут получить рекомендации логопедов.

Как отмечают в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья", основная цель проекта — выявление уникальных индивидуальных особенностей ребенка посредством знакомства несовершеннолетних с различными видами деятельности и создание благоприятных условий для их развития.

Занятия будут проходить на базе центра "Семья" регулярно по средам и субботам. Вскоре для ребят здесь откроется фотостудия, типография, швейная, гончарная и слесарная мастерские.