В детском саду под Тюменью детей подружат с моржами

Проект по закаливанию для малышей "Здоровое поколение" Винзилинского муниципального образования презентовали родителям детсада, руководству Тюменского района и муниципалитета.

По словам заведующей детским садом Елены Дрёминой, в рамках проекта ребят с самого раннего возраста планируется приучить к разным видам закаливания, и в итоге участники программы подойдут к настоящим обливаниям водой в зимнее время. Сопровождать долгосрочный проект будут Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук и Областная больница № 19.

Как сообщили в управление образования администрации Тюменского района, родители идею приняли положительно.

Идея закаливания детей с самого маленького возраста появилась после знакомства с депутатом Тюменской облдумы, руководителем партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексеем Салминым. Совместно с администрацией района было решено разработать и внедрить программу закаливания нового уровня. Началось все с изучения подобного опыта работы в Тюмени и других регионах Российской Федерации. Делегация Тюменского района изучила опыт детсада № 137 в Красноярске.

Винзилинский "Малышок" первой площадкой для реализации проекта стал не случайно: здесь уже осуществляется продолжительное пребывание детей на свежем воздухе, проветривание помещений, самомассаж, двигательная активность в течение дня, водные процедуры и солнечные ванны. Зимой это лыжная подготовка и скандинавская ходьба, а также использование в образовательной деятельности парциальной оздоровительно-развивающей программы Лазарева "Здравствуй". На сегодня в учреждении имеются подготовленные и заинтересованные сотрудники высокого уровня квалификации, которые уже на старте активно поддерживают внедрение проекта.