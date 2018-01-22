Врачи предотвратили более 600 инсультов у тюменцев

Сосудистые хирурги Тюменской областной клинической больницы №2 за 2017 год для профилактики инсульта выполнили 625 операций на сосудах, питающих головной мозг. Хирургическое вмешательство позволило устранить закупорки сонных артерий холестериновыми бляшками и восстановить кровоснабжение головного мозга.

Специализированную медицинскую помощь по лучению инсультов в круглосуточном режиме пациентам оказывают врачи Регионального сосудистого центра на базе ОКБ №2 и первичных сосудистых отделений в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Современные методы лечения позволяют минимизировать негативные последствия заболеваний сердечно-сосудистой системы и максимально сохранить качество жизни пациента. Но врачи подчёркивают: профилактика важнее лечения. При инсульте происходит нарушение кровообращения и поражается участок головного мозга. Соответственно нарушаются функции, которые контролируются этой областью. Восстановить здоровье полностью порой бывает невозможно.

"Инсульт – это не самостоятельная болезнь, а закономерный финал патологических состояний, которые можно и нужно контролировать. Чаще всего к инсульту приводят гипертония, повышенный холестерин, сахарный диабет. Задача пациента – контролировать эти состояния, регулярно проходить профилактические обследования, выполнять рекомендации врачей и таким образом вести профилактику инсульта, – говорит руководитель Регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов.

Важно знать и признаки сосудистой катастрофы. Если у человека внезапно нарушилась речь или ее понимание, перекосило лицо, ослабла или не двигается рука (нога) – нужно немедленно обратиться за помощью к медикам, а не ждать, что станет лучше в домашних условиях.

Анастасия Дембицкая, пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"