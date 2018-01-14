В Нариманово открылся первый аптечный пункт

В тюменском селе Нариманово открылась первая аптека, которая также будет ближайшей для жителей Салаирки. До этого за лекарствами ездили в Новотарманский. Открытию аптеки посодействовали органы муниципальной власти, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Зaпадная Cибирь".

"Ура!" – написали в своих комментариях жители села, когда лично глава Наримановского муниципального образования Владислав Камыш разместил сообщение об открытии аптеки в группе администрации в социальной сети ВКонтакте.

Одна из жительниц Нариманова по имени Катерина призналась: "Сегодня с утра думала, кого в аптеку в город отправить. А сейчас, ура, своя аптека в деревне есть!"

В аптечном пункте - широкий ассортимент лекарственных средств и средств гигиены, товаров для красоты и здоровья. Режим работы удобный, аптечный пункт открыт ежедневно с 08:00 до 21:00 часов, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 19:00.

Покупателями аптеки станут не только жители Нариманова и Салаирки, но и гости профилактория "Геолог".