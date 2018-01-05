Рождественские гулянья пройдут в Армизонском районе

Армизонский район готовится встречать Рождество. Мероприятия будут проходить 6 и 7 января не только в районном центре, но и в небольших поселениях.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, 6 января в районном Дома культуры состоится праздничная встреча "Звезды Рождественской сиянье!". Детям и подросткам покажут, как в старину отмечали зимние праздники и как они празднуются в наше время. Им расскажут историю празднования Рождества, а также пригласят поучаствовать в рождественских гаданиях, играх, конкурсах, викторинах.

В этот же день жителей и гостей района приглашают на святочный вечер "Сегодня гулянье, катание, гадание!". Всех участников пригласят на развлекательную программу с чаепитием, шуточными гаданиями, весёлыми играми. Самые активные будут отмечены подарками.

7 января в 12:00 в Районном Доме культуры начнется праздничная феерия "Рождественская звезда". Ученики Армизонской детской школы искусств и творческие коллективы РДК поздравят земляков и выступят с разнообразными номерами художественной самодеятельности.

Праздничные рождественские встречи будут проходить во всех учреждениях культуры района, в том числе с чаепитиями для с пожилых людей, и детскими тематическими программами.