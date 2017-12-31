Офисы МФЦ в Тюмени будут закрыты на каникулы до 9 января

Во время новогодних праздников городские службы и организации Тюмени будут работать по определенному графику. Это необходимо учитывать жителям города при составлении планов на первые январские дни.

Так, в Межрайонном отделе ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области, где осуществляется регистрация автотранспорта, выдача и обмен водительских удостоверений, дополнительными выходными днями объявлены 1, 2, 3, 4, 5 и 8 января. Сотрудники управления МВД по вопросам миграционного учета также начнут работать с 9 января.

МФЦ продолжат работать вплоть до 31 декабря без изменений согласно графикам и регламенту, а с 1 января офисы закроются на "каникулы". Сервисы заработают с 9 января. Дополнительные службы, которые размещены в отделениях "Мои документы", также не будут работать до 8 января включительно.

1, 2 и 7 января 2018 года Почта России будет закрыта на новогодние праздники. Те, кто получают пенсию по графику в эти дни, смогут самостоятельно забрать денежные средства 3, 4, 5 и 8 января. В эти дни почтовые отделения работают по обычному графику с 8.00 до 20.00, также будет осуществляться доставка почтальонами пенсии на дом. Однако, во избежание неприятных ситуаций, следует уточнять информацию по телефонам почтовых отделений в своем населенном пункте. Тем, кто получает деньги через отделения Сбербанка России, стоит уточнять режим работы дополнительно, пишет "Мой портал".

Пассажирский транспорт 31 декабря будет работать в обычном режиме по графикам воскресных дней, не сокращая количество рейсов в вечернее время. С 1 по 6 января и 8 января движение автобусов будет организовано по графикам субботних дней, 7 января – по воскресному графику.

Получить информацию о работе тюменского пассажирского транспорта общего пользования в новогодние праздничные дни можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).