Тюменцев приглашают на фотоконкурс "В ожидании Нового года"

Центральная городская библиотечная система предлагает тюменцам принять участие в фотоконкурсе "В ожидании Нового года". Участники покажут, как они готовятся к празднику.

Фотографии на конкурс принимаются по адресу citylib-tyumen.ru/kng. Онлайн голосование за лучшую фотографию уже началось на сайте. Итоги подведут 28 декабря 2017 года. На данный момент на конкурс уже прислали более 50 работ.

Лучший фотограф по мнению горожан получит главный приз – планшет. За второе и третье место предусмотрены подарки от партнеров организаторов конкурса, пишет "Вслyх.рy".

К участию приглашаются жители города Тюмени от 6 лет и старше. С полным списком требований можно ознакомиться по ссылке http://bit.ly/2AJ1FES.