Альберт Суфианов представил возможности гибридной операционной на съезде хирургов Урала

Опыт использования гибридной интеллектуальной операционной и ее перспективы в ургентной хирургии представил участникам второго съезда хирургов Урала главный врач Федерального цента нейрохирургии Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

Руководитель центра принял участие в конференции в онлайн-режиме. Уникальная гибридная операционная впервые на территории России и СНГ заработала в ФЦН Тюмени в мае 2015 года.

Операционная оборудована современной техникой для медицинской визуализации (к примеру, компьютерным томографом), позволяющей проводить малоинвазивные операции, менее опасные для пациента, чем стандартная хирургия. За период работы гибридной операционной врачи ФЦН провели в ней боле 450 операций, в том числе 48 детям, 350 – по онкологическому профилю.

"С появлением этой операционной уровень нейрохирургии у нас стал на порядок выше. Основной профиль – это онкология, сосудистые операции. Хирург может осуществлять контроль за радикальностью аневризмы, артериовенозной мальформации прямо во время операции, что значительно повысило наши результаты", – рассказал Альберт Суфианов.

Второй съезд хирургов Уральского Федерального округа проходит в Екатеринбурге 7–8 декабря при участии ведущих специалистов России и Уральского региона. Тема конференции: "Критические ситуации в практике общего хирурга: проблемы и решения".