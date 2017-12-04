Российские разработки для нейрореабилитации пациентов представили в ФЦН Тюмени

Всероссийская конференция, посвященная инновационным технологиям в нейрореабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического профилей, прошла на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 1 декабря.

Российские лидеры в разных направлениях реабилитации поделились с коллегами своим опытом и представили новейшие разработки. Участие в конференции приняли более семидесяти специалистов.

"Реабилитационные технологии необходимо развивать и внедрять, чтобы оказывать пациентам полноценную помощь. Благодаря развитию медицины врачи сегодня спасают жизни многим пациентам, которые раньше были безнадежными. Но на этом здравоохранение не заканчивается, мы должны помогать людям максимально восстановить качество жизни, адаптироваться к окружающему миру после тяжелой болезни, и это важнейшая задача реабилитологов", - отметил главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

Конференция на тему реабилитации впервые прошла в стенах Федерального центра нейрохирургии при участии Союза реабилитологов России. Главный реабилитолог страны, профессор Галина Иванова направила приветственное письмо участникам конференции, в котором подчеркнула актуальность мероприятия:

"Уверена, что данная конференция будет способствовать продуктивному обмену опытом между специалистами в различных направлениях медицинской реабилитации, обсуждению самых острых проблем и определению перспектив развития медицинской реабилитации пациентов с ограничениями жизнедеятельности, нарушениями функций и структур организма".

Главным спикером конференции выступил директор стационарного кластера "Медси", академик РАН, профессор Константин Лядов, известный созданием уникального комплекса реабилитационных технологий, не имеющего аналогов в России, под названием "Умная среда". Он отметил, что Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени стал флагманом по многим направлениям, поэтому большое количество пациентов московские специалисты рекомендуют отправлять на лечение именно сюда.

По словам академика Лядова, существующие методы реабилитации правильные, но их недостаточно для того, чтобы человек смог адаптироваться к повседневной жизни:

"Последние пять лет мы плотно занимались разработками для домашней реабилитации. Неприятным фактом для нас стало то, что многие пациенты после выписки оказываются в замкнутой среде, не хотят выходить из дома. Работая вместе с психологами, мы выяснили много нюансов, на которые раньше не обращали внимания. Например, в больницах мы учили пациентов ходить по ровной поверхности, видели успехи и радовались. Но в реальной жизни человек не может пройти по песку, по асфальту или по скользкой поверхности. Человек, прикованный к коляске, не уверен, что ему удастся заехать в лифт или в автобус. Неуверенность пугает, и он выбирает оставаться дома. Поэтому мы занялись такими разработками, которые помогают не просто тренировать определенные движения, а применять их в быту".

По мнению Константина Лядова, перспектива развития технологий реабилитации стоит за разработкой тренажерных комплексов. Если раньше реабилитацией занимались инструкторы один на один с пациентом, то сегодня это реализовать практические невозможно.

"Пациентов становится все больше в связи с тем, что развиваются медицинские возможности для спасения жизни. Сейчас мы не можем обеспечить каждого нуждающегося в реабилитации человека персональным инструктором. Будущее – за тренажерными комплексами, которые будут настраиваться индивидуально и пациент сможет самостоятельно контролировать процесс", - пояснил эксперт.

Также участникам конференции продемонстрировали инновационную российскую разработку - экзоскелет "ExoAtlet", которая используется для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, перенесших инсульт, детей, страдающих ДЦП. Мастер-класс по использованию экзоскелета провела ведущий специалист по биомеханике ходьбы и ФЭС Кира Петрушанская.

Москвич Виталий Данилов, с 2006 года прикованный к инвалидной коляске после автомобильной аварии, принимал участие в клинических исследованиях и на своем примере убедился в эффективности разработки:

"Аппарат дает возможность заново обрести радость движения. Людям, прикованным к постели или инвалидной коляске, он позволяет встать и научиться ходить, почувствовать себя более полноценным. Это дает новый стимул к жизни. Сейчас я профессионально занимаюсь спортом, вхожу в сборную России по керлингу на колясках и верю в лучшее".

Второй мастер-класс был посвящен ведению и реабилитации пациентов с дисфагией, его провела заместитель директора по научной работе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Ирина Авдюнина. О реабилитации пациентов со смежными патологиями рассказала руководитель центра восстановительной медицины КБ №1 группы компаний "Медси" Елизавета Конева.

Организаторами конференции выступили: Союз реабилитологов России, Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, региональные департаменты здравоохранения и социального развития.