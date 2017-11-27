Тюменцев ждут на открытии лыжного сезона

В Тюмени открыть новый спортивный сезон готовятся традиционными соревнованиями по лыжным гонкам, посвященными памяти мастера спорта международного класса Николая Аржилова. Попробовать себя на дистанции 3 километра свободным стилем приглашают любителей и профессионалов.

Забеги на лыжах стартуют 2 декабря в 10.30 на лыжной базе в лесопарке Затюменском. Своим мастерством блеснут воспитанники СДЮСШОР № 2, а также юноши и девушки, мужчины и женщины восьми возрастных групп: 1997 г.р. и до 39 лет, 1998–1999, 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005 г.р., 40–49 лет, 50–59 лет и старше, 60 лет и старше.

Для участия необходимо предоставить в судейскую коллегию, которая состоится 29 ноября в 18.00 на лыжной базе МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Барнаульская, 17/2), следующие документы:

— для команд: заявки на соревнования по установленной форме и карточки участников;

— для участников, заявляющихся лично: медицинскую справку, заверенную медицинским учреждением.

Что-либо уточнить можно по телефону: 8 (3452) 283-351.