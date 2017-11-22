Альберт Суфианов: сотрудничество с Китаем открывает широкие перспективы в биомедицине

Главный врач Федерального центра нейрохирургии, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Альберт Суфианов выступил на пленарном заседании Второго международного форума "Российско-китайское биомедицинское сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс – один путь", посвященном системе подготовки врачей-нейрохирургов мирового уровня.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Форум стал площадкой для профессионального диалога ведущих специалистов двух стран из сферы здравоохранения и фарминдустрии, представителей научно-исследовательских организаций и бизнеса. Более двух сотен российских и 40 китайских специалистов стали участниками и гостями форума. В течение трех дней в рамках двух проектных сессий и четырех секций было заслушано более 70 тематических докладов.

По мнению главного врача Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберта Суфианова, роль фундаментальной науки в сфере разработки лекарств сложно переоценить. Научные исследования конвертируются в медицинские разработки, а потом – в конкретные препараты. Сегодня для России международное сотрудничество заметно усложнилось, но сотрудничество с Китаем во многих сферах, и в частности биомедицине, может дать хорошие результаты.

"Мы готовы предложить нашим китайским коллегам инновационный индивидуальный подход в образовании и подготовке специалистов топового класса в такой сложной отрасли медицины, как нейрохирургия. Если наши китайские коллеги оценят эту перспективу и наши возможности, то сотрудничество может развиться плодотворно для обеих стран", – уверен Альберт Суфианов.

Несколько лет назад Китайская Народная Республика объявила о новой стратегии экономического развития "Один пояс – один путь". Проект направлен на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. При этом совместные исследования именно в области медицины и биологии могут стать наиболее перспективными в плане развития дальнейшего взаимодействия между учеными России и их китайскими коллегами. Доля России на мировом рынке биотехнологий на сегодняшний день составляет менее 0,1%, а примерно 80% биотехнологической продукции, потребляемой в России, является импортом.

Очевидно, что необходимо преодолевать разрыв в развитии биотехнологии со странами-лидерами. Понимая это, Политех ускоренно развивает компетенции в области наук о жизни (Life Sciences), которые сегодня являются мейнстримом, главным направлением для многих стран. По мнению руководства университета, в международном научно-техническом сотрудничестве необходимо усилить участие в совместных проектах в области биомедицинских исследований, создать научные лаборатории и совместные исследовательские центры с зарубежными университетами. А для того чтобы увеличить экспорт отечественной биомедицинской техники, нужно сделать ее конкурентоспособной.

Ректор СПбПУ, академик РАН А.И. Рудской отметил, что сотрудничество Политеха и Китая уже налажено, и контакты с китайской стороной развиваются интенсивно.

"Если сравнить наш первый форум, то там принимало участие меньше десятка китайских компаний, а спустя всего полгода число участников со стороны Китая превысило 40. Большой интерес к форуму проявил и российский медицинский бизнес, научно-образовательные учреждения. Учитывая то, что Китай занимает второе место после Кремниевой долины по развитию инновационной экосистемы, а наша страна лидер по наличию талантов – новых Кулибиных, если угодно, это открывает достаточно широкие перспективы в области научно-технологического сотрудничества. Мы выбрали правильную дорогу", – уверен ректор одного из ведущих вузов страны.