В Тюменской области уменьшилась заболеваемость туберкулезом

За 9 месяцев 2017 года в регионе отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда он составил 54,8 на 100 тыс. населения.

В 2016 году уровень заболеваемости в Тюменской области впервые выявленным активным туберкулезом был ниже на 3% по сравнению с 2015 годом и на 7% ниже среднемноголетних значений (показатель составил 78,6 на 100 тыс. населения).

По данным местного управления Роспотребнадзора, туберкулез органов дыхания составляет 98% всей заболеваемости впервые выявленными формами, из них 33% заболевших с бациллярными формами, то есть с выделением возбудителя туберкулеза во внешнюю среду.

Наиболее высокая доля бациллярных форм туберкулеза фиксируется в Омутинском, Абатском, Тобольском, Упоровском и Исетском районах.

По данным ведомства, среди людей с впервые выявленным туберкулезом 96% — это взрослые. Среди детей до 17 лет отмечается тенденция к снижению заболеваемости всеми формами туберкулеза, включая бациллярные формы.

Серьезной проблемой остается туберкулез, вызванный возбудителями с множественной лекарственной устойчивостью. По итогам 9 месяцев 2017 года количество больных, стоящих на учете с туберкулезом бациллярной формы, вызванным возбудителями с множественной лекарственной устойчивостью, составило 452 человека, в числе впервые выявленных был 81 человек.