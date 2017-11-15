Тюменскому сувениру присудили гран-при на всероссийском туристическом конкурсе

В Кирове прошел финал III Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир". Тюменская компания "Легенды Сибири" была удостоена главного приза номинации "Идея сувенира" за магнит с каплей нефти. Эксперты по достоинству оценили использование для основы магнита натуральной кожи с размещенной на ней каплей нефти, упаковку сувенира, его четкую привязку к региону и популярность.

По данным "Агентства туризма и продвижения Тюменской области", участие во Всероссийском фестивале-конкурсе "Туристический сувенир" приняли более 1500 сувениров из 59 регионов России.

"Мы попали в финал конкурса, победив на его региональном этапе, который прошел в Екатеринбурге в апреле этого года, — отметил директор компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов. В региональном этапе было заявлено 405 сувениров со всего Уральского федерального округа.