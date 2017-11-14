Международная конференция по трансназальной нейрохирургии прошла в ФЦН Тюмени

Аспекты трансназальной хирургии в теории и на практике рассмотрели участники международного образовательного курса на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 9-10 ноября под руководством ведущих экспертов из России, Германии и Пакистана.

Организаторами обучающего мероприятия выступили Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и Кафедра нейрохирургии Первого МГМУ имени Ивана Сеченова.

Современная малоинвазивная хирургия обеспечивает быстрое заживление и восстановление места разреза, сокращает срок восстановления пациента после операции.

"Метод трансназальной хирургии позволяет через носовую полость производить операции на мозге, в том числе удалять опухоли. При такой методике осуществления доступа ко внутренним органам уменьшается травмирование здоровых тканей при операции", - отметил руководитель курса, главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Участникам конференции Суфианов рассказал о 3D-эндоскопическом оборудовании, способах его установки, использования и визуализации. Желающим провели экскурсию по Федеральному центру нейрохирургии.

В первый день конференции слушатели вспомнили анатомию носовой полости и придаточных пазух вместе с профессором ФЦН Татьяной Чирятьевой. Продолжил теоретический экскурс профессор института нейронаук Пенджаб Халид Махмуд из Пакистана. Специалист заведует нейрохирургическим отделением многопрофильного госпиталя в Лахоре.

Проблемы реконструкции основания черепа после оперативного воздействия были рассмотрены с позиции нейрохирурга и врача-оториноларинголога. Суть их решения изложили один из руководителей курса, профессор Генри Шредер из Германии и сотрудник отдела хирургии голов и шеи НМИЦ ДГОИ имени Д.Рогачева Георгий Полев.

Второй день и блок курса открывали доклады Георгия Полева о внутренней анатомии крылонебной и подвисочной ямок и возможностях сегодняшней эндоскопической хирургии основания черепа. От освещения тонкостей работ с основанием черепа Генри Шредер перешел к изучению вопроса удаления менингиом. Им были рассмотрены два варианта выполнения задачи – эндоназальный и транскраниальный.

Во второй половине дня профессор из Штутгарта Николай Хопф познакомил слушателей с осложнениями, возможными при эндоскопической хирургии. О современных средствах повышения свертываемости крови при оперативном воздействии рассказала Анастасия Сафронова. Затем слово снова взял Николай Хопф. Он поведал о микрохирургических доступах к мостомозжечковому углу и к супраселлярной области. Завершился двухдневный интенсив обсуждением клинических случаев. По окончании курса участникам вручили сертификаты.

"Образовательный курс по трансназальной хирургии стал традиционным. Это прекрасная возможность обменяться опытом и научиться новым методикам. Особенно важно, что мы проводим показательные мастер-классы для молодых специалистов, и, судя по их отклику, они готовы применять полученные знания в работе", - рассказал врач-нейрохирург нейрохирургического отделения №4 ФЦН Тюмени Игорь Сакович.