Тюменский приют для животных "Мурка и Васька" отметили благодарностью

МКУ "ЛесПаркХоз" вручил руководителю тюменского приюта "Мурка и Васька" Ирине Карповой благодарность за неоценимую работу по поиску новых владельцев ранее безнадзорным домашним животным.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Ирина Карпова за небольшой период времени забрала из пункта временного содержания безнадзорных домашних животных МКУ "ЛесПаркХоз" больше 50 кошек и котят, а также нашла им новых владельцев.

Напомним, каждый желающий найти себе питомца может обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Кедровая, 133. Полная информация о содержащихся в Пункте животных размещена на сайте www.gav.tyumen-city.ru.