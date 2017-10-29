Тюменцы узнают о болезнях в ходе диспансеризации

Более 205 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию в 2017 году по данным на начало октября. Всего в этом году запланировано провести профилактические осмотры 236,8 тысяч горожан.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, во время осмотров впервые удалось выявить 22 298 заболеваний. В числе самых распространенных – повышенное давление, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Также зарегистрировано более 155 тысяч факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и других патологических состояний и заболеваний. Среди самых частых: повышенное артериальное давление, нерациональное питание, избыточная масса тела и ожирение; низкая физическая активность, курение и риск пагубного употребления алкоголя.

По результатам осмотров определены группы состояния здоровья. Первая группа – здоровые, в ней оказались всего 55,7 тысяч человек, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

