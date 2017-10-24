В Москве обсудили проблемы приемных семей

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На V Всероссийском слете-форуме приемных семей в Москве семьи с детьми, оставшиеся без попечения родителей, представители от образования и социальной защиты и руководители некоммерческих организаций обсудили безопасность, защиту прав и законных интересов приемных детей, профилактику их возврата в детдома и другие организации.

Три проблемы обозначила и тюменский координатор федерального проекта "России важен каждый ребенок", депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, представлявшая на форуме наш регион.

По словам депутата, дети из замещающих семей часто поступают в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что до 16 лет ребенок должен жить с опекуном, а в СПО ребенок поступает раньше этого возраста - условия кодекса ограничивают детей и замещающих родителей в выборе профессии. Ведь в той местности, где живет замещающая семья, может и не быть СПО соответствующего профиля. "Мы разрабатываем и, надеюсь, вскоре внесем в Госдуму законопроект, которым снижается до 14 лет возраст совместного проживания с опекуном", - отметила Кошкарова.

Отбирание детей по 77-й статье и лишение, ограничение родительских прав и правовых последствий таких решений также вызывают вопросы. С одной стороны, есть примеры необоснованного вмешательства в кровную или в замещающую семью со стороны уполномоченных органов, причем это чаще делает полиция, чем опека. С другой - насилие над детьми в семьях, в том числе и в приемных. Это требует более ответственного подхода к подбору родителей и качеству контроля со стороны уполномоченных органов.

Елена Кашкарова отметила также важность института приемных семей: "Без соответствующего института не получится решить проблему семейного устройства детей-сирот. Информационная обстановка сегодня в отношении замещающих семей не очень здоровая. Это несправедливо. Поэтому в рамках партпроекта "России важнее каждый ребенок" мы уделим внимание информационной поддержке и проведению в регионах мероприятий, которые помогут восстановить справедливое отношение к приемным семьям".