Делегация из Пакистана посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

Делегация медицинских специалистов из Пакистана посетила накануне Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и оценила возможности клиники.

В состав делегации вошли профессор, заведующий отделением нейрохирургии многопрофильного госпиталя Лахора (Пакистан) Шахзад Шамс и врач- нейрохирург Амар бин Ахсан.

Гости отметили, что одна из причин интереса к ФЦН – это личное знакомство с профессором Альбертом Суфиановым, главным врачом ФЦН в Тюмени, заведующим кафедрой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, который неоднократно посещал Лахор и активно помогает в организации мастер-классов в Пакистане. Гости впечатлены скромностью, которой обладает профессор Суфианов, высочайшим мастерством его рук и хотели бы поучиться у него. Нейрохирурги не только осмотрели центр, познакомились с его работой и достижениями, но и приняли участие в обходе палат, где проходят лечение пациенты детского отделения.

Шахзад Шамс и Амар бин Ахсан рассказали, что впечатлены работой центра нейрохирургии в Тюмени и планируют создать подобную структуру у себя в госпитале. Они посетили конференц-зал, оснащенный 3D-мониторами, и признались, что необходимо установить такой монитор у себя для трансляции операций.

"Визит в Федеральный центр нейрохирургии позволит по-новому взглянуть на многие вещи относительно устройства госпиталя", – отметили специалисты из Пакистана.

Кроме того, участники делегации заинтересовались техникой по эндоскопическому доступу в спинальной нейрохирургии и хотели бы научиться этому у профессора Альберта Суфианова.

Итогом визита стало предложение пакистанских коллег о налаживании сотрудничества между медучреждениями двух стран.

"Если говорить о нейрохирургии, то благодаря профессору Суфианову – о Тюмени узнал весь мир. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать тесные связи с нашими коллегами из других стран, участвовать в обмене опытом, помогать и делиться своими знаниями, чтобы в разных клиниках, в разных точках земного шара пациенты могли получать качественную медицинскую помощь", – прокомментировал главврач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.