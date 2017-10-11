Врачи ФЦН вылечили молодую югорчанку с невралгией тройничного нерва

Врачи Федерального центра нейрохирургии сумели вернуть к нормальной жизни 24-летнюю Лилию Шейхутдинову из Ханты-Мансийска, которой был поставлен диагноз "нейроваскулярный конфликт тройничного нерва". Почти год девушка страдала от ежедневных сильных болей.

"1 января 2017 года у меня заболел зуб. В поликлинике сказали, что это пульпит, зуб пролечили, но боль осталась. Стоматолог посоветовала обратиться к неврологу. Мне поставили диагноз "невралгия тройничного нерва" и назначили таблетки. Они облегчили боль. Но в мае на отдыхе меня продуло, и я сильно заболела, не могла поговорить с родными по телефону, потому что трудно было приоткрыть рот. Тогда мама и забила тревогу. После МРТ я узнала точный диагноз "нейроваскулярный конфликт тройничного нерва", - рассказала Лилия Шейхутдинова.

Несмотря на снимки МРТ, врачи в Ханты-Мансийске не сразу ей поверили, ведь такой диагноз чаще всего ставят людям старше 40 лет. Тем не менее, после более детального обследования департамент здравоохранения направил девушку на оперативное лечение в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

"Центр замечательный, европейского уровня. Заселились сюда, словно в отель. Всегда чисто, вежливый персонал, хорошо кормят. Спасибо Альберту Акрамовичу Суфианову, он сердце этого центра и врач от бога, и, конечно, всей его команде", - отметила мама пациентки Лариса Шейхутдинова.

По словам заведующего отделением функциональной нейрохирургии №5 ФЦН Тюмени Александра Орлова, с момента создания и по сегодняшний день отделение специализируется на лечении таких расстройств, как болезнь Паркинсона, торсионной дистонии, эпилепсии, болевых синдромов и других.

"Каждый случай уникален, я думаю, что наше отделение может гордиться своими достижениями, мы делаем практически все операции в сфере функциональной нейрохирургии, которые вообще можно проводить. Невралгия тройничного нерва – это серьезное заболевание, которое значительно ухудшает качество жизни, наша задача помочь пациенту вернуться к нормальной жизни и мы используем весь опыт, который у нас накоплен", - рассказал Александр Орлов.

В истории отделения действительно немало уникальных случаев. Нередко сюда поступают пациенты, помочь которым больше нигде не смогли. Например, в прошлом году врачи ФЦН прооперировали мальчика из Грузии, который страдал от эпилепсии, что препятствовало его психическому развитию. После операции приступы прекратились, состояние ребенка нормализовалось.

Запомнилась специалистам отделения и молодая женщина, поступившая в центр с диагнозом "гидроцефалия" после нескольких безуспешных операций, проведенных в других больницах. "К нам она поступила практически без сознания, истощенная. Лечение было поэтапным, эндоскопическую операцию проводил Альберт Акрамович. Через несколько месяцев мы ее не узнали – она приехала к нам на консультацию здоровым человеком. Такие результаты не могут не радовать", - вспоминает Александр Орлов.

Врач подчеркнул, что весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи ФЦН в Тюмени гражданам Российской Федерации оказывает совершенно бесплатно. При этом чаще всего в отделение функциональной нейрохирургии поступают жители Тюменской, Свердловской, Челябинской области, Пермского края, увеличивается поток пациентов с Дальнего Востока, Московской, Калининградской области и других уголков страны. Но и жители ближнего зарубежья находят здесь спасение.

"Наш руководитель Альберт Суфианов сыграл большую роль в развитии функциональной нейрохирургии в России. Мы постоянно чувствуем его поддержку, проводим вместе операции. Я всегда мечтал заниматься этой сферой и благодарен ему, что он дал нам такую возможность. Чем больше мы развиваемся, тем шире перед нами открываются новые горизонты", - добавил Александр Орлов.

Коллектив отделения опытный и профессиональный, хотя по большей части молодой. Все специалисты прошли интенсивное обучение в ведущих клиниках Европы – в Германии, Франции, Швейцарии. В отделении работают опытные нейрохирурги Сергей Чуркин и Андрей Шапкин. Перенимает их опыт молодой и перспективный врач-нейрохирург Денис Давыднев, которого буквально взрастили в ординатуре ФЦН. Большой вклад в развитие направления внес талантливый московский нейрохирург, профессор Владимир Шабалов. Он многие годы специализируется на проведении операций по функциональной нейрохирургии и часто работает в ФЦН Тюмени.

Специалисты НХО №5 постоянно совершенствуются сами и делятся опытом с коллегами, организуя образовательные мероприятия. Традиционно дважды в год в ФЦН проходят практические курсы по проблемам функциональной нейрохирургии и лечению двигательных расстройств с помощью глубинной стимуляции мозга.

Как отметил Владимир Шабалов, сегодня в ФЦН Тюмени активно развивается направление нейромодуляции - это минимальноинвазивная технология, которая позволяет не спасать жизнь, а улучшить качество жизни у пациента с хроническими заболеваниями. Нейростимуляция определенных отделов спинного мозга позволяет уменьшить или совсем устранить боль, таким образом снижается потребность в медикаментах, повышается устойчивость организма к физическим нагрузкам, возрастает качество жизни пациента в целом.

"Первые такие операции были проведены в московском институте нейрохирургии имени Бурденко, но теперь лидером становится Тюмень. С 2012 года здесь проводят операции пациентам с различными патологиями. Тюмень является вторым центром в России, где накоплен такой большой опыт по всем аспектам нейромодуляции. Редкая клиника в Европе или США может работать в таком темпе, оперируя по 150-200 пациентов в год", - прокомментировал он.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов добавил, что на сегодняшний день учреждение является одним из самых востребованных в России в области нейрохирургии. За все время существования здесь уже получили бесплатную помощь пациенты из всех регионов страны.