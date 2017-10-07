В Викуловском районе выбрали лучших овощеводов среди студентов

18:52 07 октября 2017
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memotest.ru

В Викуловском отделении Иимского многопрофильного техникума прошел конкурс профессионального мастерства среди учащихся по направлению "Овощевод". Победительницей стала Наталья Коржева, Алена Квашина и Виктория Лотова заняли соответственно второе и третье места.

Как рассказала ИА "Тюменская линия" методист техникума Наталья Плюхина, конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся здесь проходят регулярно. Лучшего по профессии "Овощевод" определяли мастера производственного обучения вместе с агрономами Россельхозцентра. Конкурсанты выполняли теоретические задания и показывали практические навыки.

Практический этап и стал основным в конкурсе. Овощеводы демонстрировали, как правильно готовить почву к посеву озимых культур и сами семена.

Теги: АПК , Викуловский район , Лучший по профессии
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