В Викуловском районе выбрали лучших овощеводов среди студентов

В Викуловском отделении Иимского многопрофильного техникума прошел конкурс профессионального мастерства среди учащихся по направлению "Овощевод". Победительницей стала Наталья Коржева, Алена Квашина и Виктория Лотова заняли соответственно второе и третье места.
Как рассказала ИА "Тюменская линия" методист техникума Наталья Плюхина, конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся здесь проходят регулярно. Лучшего по профессии "Овощевод" определяли мастера производственного обучения вместе с агрономами Россельхозцентра. Конкурсанты выполняли теоретические задания и показывали практические навыки.
Практический этап и стал основным в конкурсе. Овощеводы демонстрировали, как правильно готовить почву к посеву озимых культур и сами семена.
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