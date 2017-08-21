ТюмГУ выбрали абитуриенты из двух десятков регионов России

В Тюменском госуниверситете среди уже зачисленных на первый курс по очным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры — представители 12 стран ближнего и дальнего зарубежья и более чем 20 регионов России.

Студентами ТюмГУ стали порядка 250 иностранных абитуриентов, большая часть — жители стран бывшего СНГ: 116 граждан Казахстана, 88 граждан Узбекистана и 25 граждан Таджикистана.

"Зачислены также ребята из Азербайджана, Армении, Киргизии, Туркмении, Молдовы и других стран. Получать российское филологическое образование в ТюмГУ будут два человека из Китая и Индонезии", — говорят в пресс-службе вуза.

Наиболее востребованными у иностранных абитуриентов стали IT-направления подготовки — 60 поступивших. 56 человек зачислены в институт наук о Земле, 37 — в физико-технический институт, 32 — в институт биологии.

Что касается российских регионов, то порядка 1,5 тысяч поступивших в этом году — абитуриенты юга Тюменской области, еще 800 человек из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Далее следуют Курганская (108), Свердловская (95), Челябинская, Омская, Томская области, Краснодарский и Пермский края и другие регионы.