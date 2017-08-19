Состязания среди тюменских рыболовов-любителей перенесли на сентябрь

Соревнования по спортивному лову рыбы среди любителей по техническим причинам перенесли. Турнир состоится 2 сентября с 10:00 до 15:00 на реке Чикча.
Как сообщили организаторы состязаний, участникам предстоит в течение пяти часов ловить хищную рыбу на спиннинг, не используя наживку и прикормку. Оценивать улов судьи будут по сантиметрам – 1 балл за 1 см рыбы. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
В программе мероприятия также запланирован мастер-класс по рыбной ловле от Руслана Файзулина. В процессе участников и зрителей ждет свободное общение, уха и призы для победителей. Выловленную рыбу спортсмены передадут в приюты для бездомных животных, пишет "Тюменская область сeгодня".
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