Состязания среди тюменских рыболовов-любителей перенесли на сентябрь

12:38 19 августа 2017
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korolev.tver.ru
| Фото: korolev.tver.ru

Соревнования по спортивному лову рыбы среди любителей по техническим причинам перенесли. Турнир состоится 2 сентября с 10:00 до 15:00 на реке Чикча.

Как сообщили организаторы состязаний, участникам предстоит в течение пяти часов ловить хищную рыбу на спиннинг, не используя наживку и прикормку. Оценивать улов судьи будут по сантиметрам – 1 балл за 1 см рыбы. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.

В программе мероприятия также запланирован мастер-класс по рыбной ловле от Руслана Файзулина. В процессе участников и зрителей ждет свободное общение, уха и призы для победителей. Выловленную рыбу спортсмены передадут в приюты для бездомных животных, пишет "Тюменская область сeгодня".

Теги: рыба , турнир , рыбалка
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