Тюменский драмтеатр внедрит новые форматы общения со зрителем в юбилейном сезоне

Тайны нового сезона культурных учреждений Тюменского концертно-театрального объединения приоткрыли на пресс-конференции 16 августа. Артисты готовят для зрителей долгожданные премьеры и новые форматы проведения мероприятий.

По словам генерального директора ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" Юлии Шакурской, одним из главных событий станет 160-ый юбилейный Тюменского драматического театра.

"В рамках этого юбилейного празднования театр готовит множество сюрпризов для своих зрителей. Планируется открывать новые экскурсионные туры по театру и закулисью. Этот формат оказался очень востребованным среди гостей, туристов. Также будем проводить молодежные квесты, например, пригласим желающих в ночной театр", - отметила Юлия Шакурская.

Новый юбилейный сезон будет отмечен и показом премьерных спектаклей. Долгожданная "Мирандолина" уже была в истории афиши Тюменского драмтеатра, однако на этот раз будет представлено новое современное прочтение пьесы.

Совершенно новый формат подачи материала ожидается в классическом спектакле "Господа Головлевы". Зрители окажутся на большой сцене и, буквально протянув руку, смогут общаться с актерами. "Новый формат погружения поможет более доступно и интересно донести классическое произведение", - добавила руководитель концертно-театрального объединения.

Еще одним знаковым событием станут большие российские гастроли Тюменского симфонического оркестра, который к своему третьему концертному сезону уже твердо стоит на ногах и имеет хорошую профессиональную репутацию на рынке российской культуры. Так, тюменский оркестр получил приглашение весной 2018 года выступить в зале Московской консерватории и в Мариинском театре. В рамках гастролей коллектив также выйдет на сцены других российских городов, среди которых Казань, Ижевск.

В Тюменском театре кукол 3 сентября состоится "День открытых дверей в 72-ой театральный сезон". В этот день гости театра увидят яркую экспозицию кукол и сценических костюмов. Помимо выставки, актеры проведут мастер-класс кукловождения, а художники-бутафоры научат ребят расписывать кукол. Каждый желающий сможет приобщиться к театральному искусству, попробовать себя в роли актера-кукловода и сфотографироваться с любимыми героями. А уже 9 сентября 9 сентября пройдет премьера спектакля для младших школьников "Золотой петушок" по одноимённому произведению А.С. Пушкина (в постановке режиссёра из Нижнего Новгорода Елены Османовой).

Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова готовится к новому масштабному проекту с рабочим названием "Аля, Алябьев". Поставит его известный режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат высшей российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Пётр Васильев по собственной пьесе. Проект обещает быть масштабным, волнующим и захватывающим: большое количество действующих лиц, массовые сцены, переплетение эпох и судеб, бурная и трепетная жизнь – всё это предстоит осмыслить и воплотить участникам постановочного процесса.

Кроме того, в этом году исполняется 100 лет со дня прибытия Николая II и семьи Романовых в Тобольск. К этой исторической дате коллектив тобольского театра планирует также реализовать новый масштабный проект.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.