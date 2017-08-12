В Тюменской области установили лимиты для вылова рыбы

Лимиты для вылова водных биоресурсов рыболовами-любителями установили в Министерстве сельского хозяйства России в некоторых регионах страны. Ограничения действуют, в том числе, в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Как сообщили в пресс-службе федерального агентства по рыболовству, в Тюменской области суммарная суточная норма вылова щуки, судака, леща, язя, карася составляет 5 кг, раков – 2 кг, гаммаруса – 0,5 кг, хирономид – 0,1 кг.



В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре можно добывать до 3 кг тугуна, 3 кг хариуса сибирского, до 10 кг язя, щуки, налима и судака, до 30 кг окуня, плотвы, елеца, карася. При этом суммарная суточная норма вылова составляет не более 30 кг или один экземпляр, если его вес превышает 30 кг.



Рыболовам Ямало-Ненецкого автономного округа разрешили добыть тайменя в бассейне реки Таз и арктического гольца во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод РФ – по одному экземпляру.



Кроме того, во внутренних водах России, за исключением внутренних морских вод, можно добывать по 5 кг хариуса, по 10 кг ряпушки и корюшки, до 20 кг наваги, налима, язя, щуки, леща и ерша. Суммарная суточная норма вылова всех указанных видов составляет не более 20 кг или один экземпляр, если превышает 20 кг, пишет ИА "Тюменская линия".