Инженерную формулу в международных АРМИ-2017 выиграла Россия

На полигоне ТВВИКУ в Тюмени 4 августа прошел финал конкурса инженерных подразделений "Инженерная формула" в рамках Международных армейских игр – 2017.

На торжественном открытии состязаний первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик поприветствовала всех участников и гостей АрМИ-2017 и поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу, начальника инженерных войск России Юрия Ставицкого за то, что Тюмень была выбрана площадкой для такого интересного конкурса.

Начальник инженерных войск РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в свою очередь выразил слова признательности губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву и региональному правительству за большую помощь в организации и проведении конкурса. "Тюменцы сделали все необходимое, чтобы соревнования превратились в настоящий праздник не только для нас, военных, но и для всех жителей региона", - подчеркнул он.

По итогам прохождения трассы и выполнения заданий победителем стала 11-я бригада Южного военного округа из Камень-Шахтинского, серебро досталось команде из Белоруссии, а бронзовые медали получила команда ТВВИКУ.

Следующий финал конкурсной дисциплины "Безопасный маршрут" состоится в это воскресенье, 6 августа. Начало — в 11 часов, вход свободный. Свое мастерство покажут военные четырех государств - Белоруссии, Армении, Узбекистана и России.

До места назначения жителей и гостей региона довезут специально курсирующие автобусы, которые начнут движение с 9 до 10 утра каждые пятнадцать минут от спорткомплекса "Центральный". После окончания игр эти же автобусы отвезут болельщиков обратно. Стоимость проезда в одну сторону составит 100 рублей.

Зрители могут воспользоваться и автобусами, которые регулярно перевозят пассажиров по маршруту № 106 "Тюмень – Андреевский" с отправлением из Тюменского автовокзала в 06:00, 06:50, 08:10, 10:40, 12:00 и с отправлением в обратном направлении из "Военного городка" 11:27, 12:53, 14:29, 16:08, 17:48, 18:23, 19:38.

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