Тюмень готова к проведению международных Армейских игр

13:25 02 августа 2017
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Лучшие команды военнослужащих инженерных войск России, Белоруссии, Узбекистана и Армении готовятся к участию в международных армейских играх АрМИ-2017, которые состоятся в Тюмени 4 и 6 августа на озере Андреевском.

На военном полигоне завершается подготовка различных площадок, зрительских мест и так далее.  Уже организована выставка российской военной техники. "Каждый зритель армейских игр сможет увидеть лучшие современные образцы, сфотографироваться с ними и узнать об их технических характеристиках. Неподалеку мы соорудили палатки, в которых будут продаваться сувениры с военной символикой, кофе, сдоба2, - рассказал журналистам помощник начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ по работе с личным составом, подполковник Михаил Веприков.    

В пятницу, 4 августа, в финальных соревнованиях по дисциплине "Инженерная формула" будут участвовать сборные России и Белоруссии,  вне конкурса к ним присоединится команда ТВВИКУ. Всего - около 50 человек.

В воскресенье, 6 августа, в ходе соревнований "Безопасный маршрут", совместно с национальными диаспорами стран-участниц соревнований планируется организовать национальные подворья. "Тем самым все болельщики смогут еще раз познакомиться с богатой и интересной культурой этих государств, попробовать национальные блюда и даже поучаствовать в кулинарных мастер-классах", - отметил Михаил Веприков.  

Старт соревнований запланирован на 11:00 в каждый день игр. Для зрителей будут курсировать специальные автобусы от СК "Центральный" до площадки АрМИ-2017. Стоимость проезда в одну сторону составит 100 рублей. 

Отметим, всероссийский этап в июне был ярким, зрелищным и собрал большое количество зрителей:

Фото - http://admtyumen.ru

Теги: соревнования , армия , ТВВИКУ , военнослужащие
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