Тюменские эксперты обсуждают дорожные провалы

В Тюмени активно продолжает свою работу Клуб экспертов Тюменской области. Участники группы обсудили появляющиеся после нашумевшей проверки теплосетей УТСК дорожные провалы и оперативность реагирования специальных служб на них, а также выяснили, что делать, если некто систематически пишет письма во властные инстанции, обвиняя человека в несуществующих грехах.

Участник Клуба экспертов Сергей Романенко с подачи пользователя Deneko Yulia предложил выяснить, как быстро ремонтные службы отреагируют на публикацию в социальных сетях о провале дорожного полотна. Эксперты отметили, что подобное в Тюмени в последнее время нередко и вызвано минувшей проверкой теплосетей, а также проблемами ливневой канализации. В итоге эксперты сошлись во мнении, что социальные сети – полезный источник донесения информации до власти, однако не должен использоваться в качестве единственного – куда эффективнее обращаться непосредственно на интернет-порталы соответствующих служб или на универсальный ресурс "Тюмень – наш дом". Однако, по мнению экспертов, подобные сайты зачастую слабо известны рядовым тюменцам или не "доведены до ума".

Я понимаю, что в ФБ важно писать по таким темам, но если Вы действительно ответственный гражданин, то лучше оставлять сообщения на портале “Тюмень – наш дом”. Вопросы ставятся на контроль автоматически и направляются исполнителям. А это важно в целях экономии времени, для оперативного решения проблемы. Я не сижу часами на странице и не мониторю сети каждые 10 минут. Чего не скажешь о портале "Тюмень – наш дом", где идет тотальная модерация и регистрация сообщений, – комментирует пресс-секретарь городской администрации Гульнара Сидоркина. Вообще очень многие полезные ссылки взаимодействия с администрациями или исполнителями так спрятаны или требуют порой каких-то невообразимых регистраций, что никто не хочет связываться. Я зашел на "Тюмень – наш дом": 1) он не доделан, 2) плохо сверстан, 3) тормозит, 4) требует регистрации 5) с навигацией беда 6) вообще непонятно о чём сайт. Это фейл, – считает Евгений Лепешкин. Пока что соцсети – не то место, где можно просто выложить пост и ждать, что он до кого-то дойдет. Это почти как стоять посреди площади и бубнить себе под нос, ожидая, что кто-то отреагирует. Лучше подкреплять действительно обращениями куда-то, и если на них нет реакции, привлекать общественное мнение, – уверена Vera Lezhneva.

По мнению модератора Клуба, сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, социальные сети – мощное подспорье для привлечения общественного мнения. Однако для реального решениями проблемы этого зачастую недостаточно.

Важно проявлять чуть больше гражданской активности и сообщать о нарушениях и проблемах города не только в соцсетях, но и напрямую органам власти, налаживать с ними постоянный диалог, – прокомментировал он.



Участник Клуба Сергей Русанов поделился проблемой, которая может коснуться каждого. Некий гражданин регулярно пишет во всевозможные органы власти и правоохранительные органы, обвиняя тюменца в противоправных деяниях, но, будучи не в состоянии доказать свою правоту, не подает судебный иск. По мнению экспертов, есть несколько вариантов выхода из неприятной ситуации. В частности, Игорь Кузьмин указал на норму закона, по которой, если новые обращения в те же инстанции, на которые гражданину уже был дан ответ, не имеют новых доводов, руководитель ведомства имеет право уведомить гражданина о прекращении дальнейшей переписки.

Собери все его послания и официальные ответы на них, и подавай в суд уже на него…Денег не заработаешь по понятной причине, но символический рубль и официальное признание своей чистоты в последней инстанции получишь. Да и в последующем, если что, то уже можно будет не отписываться, а сразу предъявлять решение суда по существу вопроса…, – советует Александр Дударев. Один раз написать жалобу на него в органы о клевете в виде многократных обращений и просьбой проверки на адекватность его поведения, – добавляет Евгений Дроздов.



Клуб экспертов выражает благодарность DoubleTree BY Hilton Hotel Tyumen за предоставление площадки для проведения мероприятий в рамках Клуба.