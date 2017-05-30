На Цветном бульваре обменяют сигареты на спортивный инвентарь и измерят легкие

В Тюмени масштабная акция в рамках Всемирного дня без табака пройдет завтра на Цветном бульваре. С 12 до 15 часов специалисты Областного центра медпрофилактики будут измерять объем легких всем желающим, а для курильщиков проведут исследование на газоанализаторе. Там же тюменцы смогут проконсультироваться с психиатром-наркологом Областного наркологического диспансера.

"К акции присоединятся волонтеры центра "Дзержинец". У них можно будет поменять сигареты на спортивный инвентарь. Также на мероприятии пройдет конкурс на самые выносливые легкие", — рассказывают в пресс-службе Центра медпрофилактики.