Альберт Суфианов: ФЦН в Тюмени использует уникальный подход к обучению нейрохирургов

В Федеральном центре нейрохирургии завершился уникальный международный образовательный курс с мастер-классом "Сосудистая нейрохирургия при патологии брахиоцефальных артерий" при участии профессора из Японии Катсуми Такизава.

Как отметил главный врач центра, профессор Альберт Суфианов, это уникальная конференция по сосудистой и каротидной нейрохирургии. Данные патологии на сегодняшний день являются одной из основных причин инвалидизации и смертности трудоспособного населения. Ежегодно нейрохирурги центра проводят около 800 сосудистых операций.

"Сначала у меня была идея организовать мастер-класс только для специалистов ФЦН, - у нас сейчас большой поток пациентов с такими проблемами. Однако, проведя мониторинг по России, я понял - проблема актуальна для всей страны, поэтому решили собрать обширную аудиторию участников. Приехали врачи даже из Краснодара, хотя их краевая больница имени С.В. Очаповского является одним из лидеров европейского здравоохранения, но и им есть, чему поучиться", - отметил Альберт Акрамович.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением № 2 краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского в Краснодаре Вячеслава Ткачева, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является уникальным учреждением. Только здесь российские специалисты могут посетить образовательные конференции такого уровня, получить знания от лучших экспертов в мире и закрепить их на практике.

На конференции был представлен серьезный лекторский состав. В роли главных приглашенных спикеров выступили профессор из Японии Катсуми Такизава, признанный специалист мирового класса, и известный российский военный нейрохирург, побывавший во многих горячих точках, Геннадий Антонов.

"Большим преимуществом для участников является то, что наш образовательный курс комплексный, он включает теорию и практику в виде работы на анатомических препаратах. Для этого при поддержке губернатора Тюменской области в России впервые создана специальная лаборатория для отработки мануальных навыков. Кроме того, участникам демонстрируется живая хирургия. Такого подхода к обучению нет больше нигде в России", - подчеркнул Альберт Суфианов.

Профессор Катсуми Такизава во второй день конференции рассказал слушателям об особенностях проведения операций на сонных артериях в рамках многоэтапного лечения больных с базальными аневризмами. Подход японской медицины в этой области нейрохирургии отличается от российской и вызывает большой интерес у отечественных врачей.

"Я уже много раз посещал Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, здесь созданы комфортные условия, и я чувствую себя почти как дома. Каротидная нейрохирургия представляет собой профилактическую операцию, которая предотвращает развитие инсульта, и сегодня очень востребована", - отметил гость из Японии.

Катсуми Такизава приехал в Тюмень в сопровождении съемочной группы японской телекомпании, которая снимает передачу об оказании медицинской помощи детям по всему миру и намерена осветить работу Федерального центра нейрохирургии по этому направлению.

"Наша программа посвящена экономике и раньше мы снимали заводы, предприятия и другие организации. Но мы выяснили, что японским зрителям очень интересна тема лечения детей по всему миру, и решили снять об этом передачу. Несколько стран уже посетили, и вот сейчас мы в Тюмени, где я нахожусь впервые. Но это мой третий визит в Россию, в прошлый раз я освещал конкурс Чайковского в Москве", - рассказал оператор японской съемочной группы.

Отметим, что во второй день конференции с лекциями также выступили представители тюменского центра нейрохирургии: заведующий нейрохирургическим отделением №2 (сосудистое) Владимир Кустов, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сергей Карасев, заведующий отделением лучевой диагностики Руслан Талыбов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Олег Белослудцев и профессор, научный консультант, врач- анестезиолог-реаниматолог Марсель Садритдинов. В завершение конференции прошло занятие живой нейрохирургии и вручение сертификатов участникам.

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Организаторами мероприятия выступили Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и Кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.