Тюменские эксперты высказались об указе против анонимности в сети

Законопроект о запрете анонимности в интернете, напрямую касающийся всех пользователей социальных сетей, обсудили на площадке Facebook участники Клуба экспертов Тюменской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. Новостью поделился участник Клуба Игорь Ракша. По мнению депутата, данное решение — в том числе и победа тюменской полиции и лично начальника УМВД по Тюмени Петра Вагина, давно ведущего борьбу за безопасное пребывание в сети молодежи.

"Сколько лет мы бились за введение ответственности безымянных троллей в социальных сетях и регистрации их по паспортам, сколько было противостояния и упреков от безликих, проплаченных лидеров безответственного потустороннего пера? Но президент, как и мы, понимает опасность влияния соцсетей на сознание юной молодёжи, поэтому - закон подписан!", — пишет Игорь Ракша.

Однако не все эксперты поддержали радость народного избранника. К примеру, пользователи отметили, что, несмотря на различные законопроекты, в сети до сих пор можно найти пиратский контент и продаются наркотические вещества. Поэтому впереди ещё много работы. На введение всех предусмотренных указом мер чиновникам отводится до полугода.

"Инициативы тюменского МВД отлично вписываются в предпринимаемые сейчас на федеральном уровне меры. Мы давно говорим о необходимости введения комплекса мер для безопасного пребывания в социальных сетях нашей молодежи. В частности, это создание общей базы аккаунтов, публичных страниц, групп, которые несут потенциальную угрозу. Ограничение анонимности в Сети, определенно, облегчит эту работу", — прокомментировал модератор Клуба, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Также подняли эксперты пугающую проблему отсутствия дорог в Переваловском муниципальном образовании. Участник Клуба экспертов Евгений Лепешкин рассказал, что из-за неудовлетворительного качества дороги в деревню Ушакова не смогла добраться карета скорой помощи, причем данный случай не является первым подобным. По словам пользователей, инфраструктура год за годом становится лишь хуже. Местные жители готовы многие проблемы решать своими силами, но некоторые вопросы по закону нельзя решить без внимания администрации.

"Мы позвонили главе Переваловского МО, попросили разъяснений, как жить многодетным семьям, старикам, которые даже базовыми гарантиями на врачебную помощь не обеспечены? На что Владимир Николаевич ответил, заявка по дорогам подана в Тюменский район, но в перечень работ не включена. Вопрос, почему, следует задавать господину Коеву", — пишет Евгений Лепешкин. "Я 10 лет живу в Перевалово. И год от года в инфраструктуре проблемы только увеличиваются. На нашей самой большой и широкой улице Березовой никогда не было асфальта. Зато в прошлом году летом насыпали асфальтовую или бетонную крошку (я не разбираюсь), и все лето мы задыхались от цементной пыли, деревья и растения были "седые" от этой пыли. … Перебои с электричеством, когда по 8-10 часов его нет, это уже закономерность как минимум 3 раза в месяц, ну и т.д. и т.п. Были бы силы и время бегать по инстанциям, но нет... работать надо и семью кормить", — рассказывает Лариса Пряженникова.

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