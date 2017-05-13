Тюменцы могут отправить фото с субботников на конкурс

Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе фотографий, сделанных во время субботников. Работы принимаются в рамках конкурса "Сибирь: как ты красива сегодня" в номинации "Всесибирский субботник" до 1 ноября 2017 года.

Кроме того, в номинации "Берегите!" организаторы ждут снимки, иллюстрирующие деятельность людей по защите и сохранению природы.

Итоги по всем номинациям будут подведены в два этапа. Подведение итогов первого этапа состоится до 5 июня – Всемирного дня окружающей среды. Итоги второго этапа будут подведены до 8 ноября.

Конкурсные работы можно отправить через форму на photo.tumentoday.ru после регистрации. От одного автора принимается не более десяти отдельных фотографий, сделанных на территории Сибири, а также несколько серий из 10-15 снимков. Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте газеты "Тюменская область сегодня" - tmntd.ru.