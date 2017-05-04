Специалисты ФЦН в Тюмени принимают участие в проекте "Виртуальный доктор"

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени совместно с порталом "Детки.ру" запускает проект "Виртуальный доктор", в рамках которого интернет-пользователи могут задавать вопросы врачам.

Посетители сайта "Детки" могут оставлять в конференции свои вопросы о различных аспектах лечения эпилепсии у детей, а завтра, 5 мая, будут опубликованы ответы на них. Пользователей проконсультируют к.м.н., врач-нейрохирург ФЦН Юрий Якимов и врач-невролог и эпилептолог Ольга Клименко.

Первые вопросы уже поступают. Тюменцы интересуются методиками лечения симптоматической эпилепсии у детей, последствиями фебрильных судорог, видами операций при эпилепсии.

"Это лишь часть масштабного проекта "Жизнь в ясном сознании", главная цель которого – обеспечить доступность специализированной медпомощи больным, страдающим эпилепсией. В будущем мы планируем охватить проектом весь юг Тюменской области. "Виртуальный доктор" обязательно продолжит свою работу, и подобные виртуальные конференции должны стать постоянными. Повышение осведомленности людей об эпилепсии, информационная грамотность родителей – одни из наших приоритетов", - подчеркнул инициатор проекта, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

"Виртуальный доктор" продолжит работать и после 5 мая. Задать вопросы специалистам по интернет-конференции можно будет в любое время.

Отметим, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является лидером по эффективности лечения эпилепсии пациентов детского возраста в России. В общей сложности, в ФЦН уже прооперировано 235 пациентов, страдающих эпилепсией, более ста из них – дети. География пациентов обширна. С 2012 года по сегодняшний день здесь прооперировали 67 ребят из Тюменской области, 48 – из Свердловской, более 20 человек – из Пермского края, и пациенты еще из 24 регионов России. В центре работает кабинет катамнеза, где собрана вся медицинская информация о пациентах. Здесь врачи проводят контрольные обследования после выписки, оценивают результаты лечения.