Немецкий нейрохирург проведет международную конференцию в ФЦН Тюмени

Международная конференция с мастер-классом "Эндоскопические технологии в интерламинарной хирургии позвоночника" пройдет в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии и Морфологического центра 27–28 апреля.

Руководителями курса выступят главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов и старший нейрохирург отделения нейрохирургии клиники Саарского университета (Германия) Стефан Линзлер. Заявки на участие в конференции уже подали специалисты из Барнаула, Москвы, Перми и Кургана.

В первый день мероприятия Стефан Линзлер расскажет слушателям о хирургическом лечении стеноза позвоночника и эндоскопическом лечении грыжи межпозвоночного диска. После обеда пройдет мастер-класс живой хирургии с 3D-трансляцией из операционной.

Немецкий эксперт также представит участникам возможности технологии EasyGo (Storz), а на следующий день профессор Альберт Суфианов расскажет, как эта технология применяется в Федеральном центре нейрохирургии. Гости ФЦН под руководством Стефана Линзлера смогут отработать навыки на моделях и побывают на кадаверном мастер-классе.

Отметим, технология спинальной эндоскопии EasyGo позволяет минимизировать операционную травму и увеличить эффективность использования пространства доступа во время операции.

Организаторами курса выступает РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" при поддержке кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. По итогам обучения участникам будут вручены сертификаты.