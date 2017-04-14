Ишимская больница заплатит пенсионерке за некачественную операцию

Жительница поселка Голышманово со второго раза добилась компенсации в 75 тысяч рублей от Областной больницы № 4, расположенной в Ишиме.

На удаление липомы подколенной ямки правой ноги 69-летняя женщина попала к ишимским врачам в середине февраля 2014 года. После операции она стала себя хуже чувствовать. 24 февраля ее выписали со стационарного лечения и отправили домой. Однако и там пенсионерке лучше не стало, и от местной поликлиники ее направили на обследование в Тюмень.

Тюменские врачи обнаружили у нее повреждения на прооперированной ноге, хотя, по словам пенсионерки, до операции в Ишиме травм ноги у нее не было. В апреле того же года врачи ФЦН Тюмени прооперировали поврежденную ногу.

"С момента первой операции пациентке пришлось постоянно принимать лекарства, проходить обследования и лечение. После неудачно выполненного вмешательства женщина продолжает хромать, визуально прооперированная нога выглядит тоньше здоровой", — рассказали в областной прокуратуре.

Экспертиза страховой медицинской организации показала, что помощь в ишимской больнице пенсионерке оказывалась с нарушениями, из-за чего у нее и ухудшилось здоровье.

В апреле 2016 года женщина обратилась в Голышмановский районный суд с иском о взыскании компенсации, но там ей отказали, посчитав, что ей не удалось доказать факт некачественного оказания медицинских услуг. После этого пенсионерка обратилась в Тюменский областной суд, где ей с помощью прокурора удалось добиться возмещения.