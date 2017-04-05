Первый полис для ребенка тюменцы могут получить в МФЦ

В Тюмени получить медицинский полис для новорожденного через "одно окно" в центрах "Мои Документы" можно с сегодняшнего дня. Подать заявление на полис можно только для детей, которые еще ни разу не получали этот документ.

"В наших центрах должна быть возможность получать услуги комплексно в зависимости от жизненной ситуации. Так, родитель, обратившись к нам за свидетельством о рождении ребенка, сразу может подать заявление и на получение медицинского полиса. В случае проживания родителей в индивидуальном доме, можно оформить прописку ребенку, если ребенок второй, то подать заявление на сертификат на материнский капитал. В наших же центрах можно написать заявление и на распоряжение его средствами. В центрах доступны и услуги социальной поддержки населения: различные пособия, получение земельного участка и ежемесячная выплата при третьем ребенке", — рассказал директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Для подачи заявления законным представителям ребенка необходимо предъявить паспорт и свидетельство о его рождении. Со списком аккредитованных медицинских организаций можно ознакомиться на сайте ТФОМС Тюменской области.

В центрах можно заменить и полис старого образца на новый. Тюменцам напоминают, что в случае порчи или потери этого документа нужно идти в страховую компанию, которая его выдала.