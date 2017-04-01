Вернувшиеся в Тюменскую область соотечественники востребованы на селе

08:54 01 апреля 2017
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vdvbezheck.ru

Прибывшие из-за границы в Тюменскую область соотечественники в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению пополняют ряды сельских специалистов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, среди вернувшихся на Родину – 12 агрономов, 14 ветеринаров и зоотехников, 40 механизаторов. Также участники программы и члены их семей востребованы в социальной сфере: 47 человек работают врачами, 194 – учителями.

Работодатели положительно отзываются о работниках из числа переселенцев, ценят их за профессионализм и трудолюбие.

Подробную информацию о программе можно узнать на сайте "Переселение соотечественников".  Здесь же опубликованы федеральные и областные нормативные правовые акты, телефоны и адреса уполномоченных органов по реализации программы, а также видеофильмы о Тюменской области и перечень актуальных вакансий для участников программы и членов их семей.

Теги: АПК , переселение , трудоустройство
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