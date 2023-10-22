Тысячи тюменцев улучшили свои жилищные условия

Более 9 тыс. человек улучшили свои жилищные условия в Тюмени с 2019 года благодаря переселению людей из аварийного жилищного фонда, рассказала директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Ольга Федоренко.

С 2019 по 2023 годы расселено 505 многоквартирных домов. Это более трех тыс. жилых помещений общей площадью 142 тыс. квадратных метров. В них проживали 9 тыс. 133 человека. "505 домов составили 73 процента от общего количества аварийного фонда Тюмени", – добавила Ольга Федоренко.

По данным на 1 октября 2023 года подлежат расселению 294 многоквартирных дома. Это 3 тыс. 214 жилых помещений, где проживают 5 тыс. 858 человек.

С 2019 года проводится региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья в Тюменской области. Окончательный срок реализации – 2023 год. Ранее там был указан декабрь 2025 года. Расселению подлежали 264 многоквартирных дома, в которых проживали 6 тыс. 620 человек. На сегодня расселено 244 здания. 6 тыс. 467 человек смогли улучшить жилищные условия. Процент исполнения адресной программы составляет чуть более 97,4 %.

В городе продолжается расселение из подлежащих сносу домов на улице Камчатской. Этот процесс планируют завершить до конца 2023 года. Муниципальная программа включала мероприятия по переселению людей из 81 дома. Из этого числа расселены 47 домов. Новым жильем обеспечены 1 тыс. 387 человек. Подлежат расселению еще 34 дома, сообщает Тюменская линия.

"Помимо мероприятий программ в городе активно реализуется инструмент комплексного освоения и развития территорий. С 2012 по 2021 годы администрация приняла 16 решений по развитию застроенных территорий площадью 71 гектар. На сегодня два договора исполнены в полном объеме: построены ЖК "Квартал на Московском" и ЖК "Европейский берег". 13 договоров находятся в стадии реализации. Из них по семи договорам завершены мероприятия по обеспечению граждан жильем. Один договор расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации Тюмени в связи с неисполнением застройщиком обязательств", – добавила директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени.