Более 150 жителей бывших союзных республик выбрали для жизни Тюменскую область в 2024 году

По программе переселения соотечественников в 2024 году в Тюменскую область переехали 153 человека, в целом с начала действия программы, с 2013 года - 3 тысячи человек, сообщили в информационном центре правительства.

Участники программы получают поддержку в адаптации к новым условиям жизни: помощь в поиске жилья, оформление необходимых документов, содействие в обустройстве быта.

Среди переселившихся в регион в прошлом году есть врачи, учителя, инженеры, аграрии, представители IT-сферы, бухгалтеры, водители, механизаторы и другие специалисты.

31,7% переселенцев имеют высшее образование, 48,8% – среднее профессиональное и 19,5% – общее среднее. Программа была запущена в 2013 году. Благодаря ей частью Тюменской области стали более 3 000 соотечественников и членов их семей.