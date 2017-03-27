Тюменцам помогут составить родословную до двенадцатого колена

В Тюмени 5 апреля в Центральной городской библиотеке семинар по составлению семейного древа проведет профессиональный генеалог Денис Баранов.

Он расскажет тюменцам, с чего начать изучение своей семейной истории, если о предыдущих поколениях ничего не известно, даст советы, как грамотно составить историю своего рода, как работать с архивными документами и другими источниками исторической информации.

"Специалист покажет, как при помощи современных методик и старых архивов можно составить семейную родословную в генеалогических компьютерных программах вплоть до двенадцатого колена", — рассказывают в пресс-службе библиотеки.

Денис Баранов вот уже шестнадцать лет занимается вопросами семейной истории. В Красноярске он возглавляет клуб любителей семейной истории, его силами была организована школа поиска и составления родословного древа на базе Красноярской научной библиотеки.

Начало в 16 часов, вход свободный.