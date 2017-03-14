В регионе появится еще две тысячи мест для дошкольников

В 2017 году в Тюменской области планируется ввести 2050 дошкольных мест, из них 460 — в Тюменском районе.

По словам главы района Светланы Ивановой, на территории муниципалитета расположено несколько объектов, которые были детскими садами, но уже давно используются не по назначению. Решать вопрос с местами в дошкольных учреждениях планируют за счет их ремонта и реконструкции.

Дополнительные дошкольные группы откроются в Салаирке, где годные для этого площади освободились в здании местной администрации. В Онохино для этих целей отремонтируют два помещения местной школы. В Ембаево капитальный ремонт ждет здание, переданное под детский сад сельскохозяйственным производственным кооперативом. Для него уже разработали проектно-сметную документацию. После ремонта и оснащения здесь откроют 120 дополнительных мест для детей от двух до семи лет, сообщает пресс-служба губернатора.