Омск перенял тюменскую традицию бороться с рекламой массажных услуг

Начатая тюменским региональным отделением ОНФ год назад борьба с эротической рекламой получила неожиданное продолжение в Омске. Как сообщает информационное агентство "СуперОмск", 20 января три года колонии-поселения за организацию занятия проституцией присудили владелцу омской сети массажных салонов "Сакура" Александру Теньковскому.

Впрочем, даже столь суровая мера не может остановить развитие данной разновидности развлекательной индустрии. Псевдомассажная сеть провела небольшой ребрендинг – теперь она называется "О Сакура". Более того, одно из заведений расширяется до целого развлекательного центра "Ветка Сакуры". Наверное, излишне говорить, что пресечь рекламу массажных салонов также оказалось невозможно. Как утверждает местное руководство антимонопольной службы, формальных оснований для запрета рекламы нет: