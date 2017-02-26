В Тюмени выпустили книгу лидера группы "Зодчие"

В Тюменском доме печати вышла в свет книга Юрия Давыдова "Зодчие. Хроники одной группы". Автор – лидер группы "Зодчие" рассказывает в ней о коллективе и музыке 1980-х годов.
Первые экземпляры издания тюменцы смогли приобрести на концерте 25 февраля в Тюменской филармонии. В этот день на сцене выступил золотой состав коллектива: Юрий Лоза, Валерий Сюткин и сам Юрий Давыдов. Вырученные от продажи книги средства направят на благотворительность – медицинскую помощь детям в рамках акции "Под флагом Добра", пишет "Тюменская область сегодня".
Отметим, Юрия Давыдова и группу "Зодчие" многое связывает с Тюменью, именно поэтому музыкант решил издать свою книгу здесь. Так, в 1980 году группа стала штатным коллективом Тюменской филармонии и начала свои гастроли с Тюменской области и северных округов.
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