В Тюмени выпустили книгу лидера группы "Зодчие"

Фото: Тюменский дом печати

В Тюменском доме печати вышла в свет книга Юрия Давыдова "Зодчие. Хроники одной группы". Автор – лидер группы "Зодчие" рассказывает в ней о коллективе и музыке 1980-х годов.

Первые экземпляры издания тюменцы смогли приобрести на концерте 25 февраля в Тюменской филармонии. В этот день на сцене выступил золотой состав коллектива: Юрий Лоза, Валерий Сюткин и сам Юрий Давыдов. Вырученные от продажи книги средства направят на благотворительность – медицинскую помощь детям в рамках акции "Под флагом Добра", пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, Юрия Давыдова и группу "Зодчие" многое связывает с Тюменью, именно поэтому музыкант решил издать свою книгу здесь. Так, в 1980 году группа стала штатным коллективом Тюменской филармонии и начала свои гастроли с Тюменской области и северных округов.