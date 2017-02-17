В Тюмени проходит мастер-класс по микрососудистому анастомозу с международным участием

В Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии 16 февраля стартовал мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии. Мероприятие включает как теоретические лекции, так и живую хирургию с помощью уникальных микроскопов и оборудования. Организаторами курса выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Конференцию открыл главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов. По его словам, мастер-класс построен таким образом, чтобы все участники получили максимум знаний по теме и бесценный практический опыт.

"Мы стремимся поддерживать высокий уровень проведения таких мероприятий, задействуем лучшие умы и самое современное оборудование", - отметил он.

Для участия в мастер-классе собрались не только тюменские специалисты, но и гости из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Челябинска. В первый день с лекцией по показаниям, противопоказаниям и технике микрососудистой анастомозы в нейрохирургии выступил врач-нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Медицинской аспирантуры Университета г. Кобе (Япония) Кимура Хидехито. После изучения теории состоялся мастер-класс по отработке сосудистого шва сначала на силиконовых трубках, затем на куриных крыльях и бедрах. После прошла презентация клинического случая для показательной операции и "живая хирургия" в формате 3D.

Профессор Кимура Хидехито ранее участвовал в мероприятиях ФЦН в Тюмени. В октябре 2016 года на международной трехдневной образовательной конференции "Хирургия основания черепа и краниовертебрального перехода" он выступил с лекцией.

"Я здесь уже в третий раз и для меня большая честь снова приехать сюда. Мне нравится личность профессора Суфианова, он является всемирно известным нейрохирургом и одним из лидеров в нейрохирургии. И если ему понадобится когда-либо моя помощь, то я готов сделать все, что в моих силах. Мне нравится учить русских врачей, мы легко контактируем и быстро находим общий язык", - отметил известный нейрохирург из Японии.

Одним из участников мастер-класса стал ординатор кафедры нейрохирургии в составе Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (на базе ФЦН) доктор Джон из Непала. Он отметил: в нейроцентре в Тюмени созданы уникальные условия для получения профессионального образования и повышения квалификации, а профессионализм врачей и техническая оснащенность медучреждения не поддается сравнению. "В Непале такого точно нет", - отметил он.

Программа первого дня впечатлила участников мастер-класса. Аспирант московского НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Идрис Мержоев поделился, что ФЦН в Тюмени и лично профессор Альберт Суфианов вызывают глубокое уважение у представителей института, а его самого очень заинтересовала тема мастер-класса и возможности для отработки навыков.

"Мы как раз занимаемся сосудистой нейрохирургией, часто имеем дело с микрососудистой анастомозой, данный мастер-класс актуален. Кроме того, в ФЦН очень хорошие условия, а лаборатория и оборудование – на мировом уровне. Планируем и в дальнейшем приезжать сюда, участвовать в мероприятиях. Это очень полезно", - прокомментировал Идрис Мержоев.

Отметим, 17 февраля пройдет второй день конференции, в рамках которой профессор Альберт Суфианов прочтет лекцию о болезни мойя-мойя, в рамках мастер-классов продолжится отработка сосудистого шва на крысах. Врач-нейрохирург сосудистого отделения ФЦН (НХО№2), к.м.н. Владимир Кустов расскажет об опыте лечения в ФЦН сосудистых заболеваний брахиоцефальных артерий. По окончании занятий участники получат сертификаты.