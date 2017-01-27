Школьники Тюмени бросят вызов Илону Маску

Первенство области по автомодельному спорту в классе аэросаней состоится 28-29 января в Центре науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" (проезд Геологоразведчиков, 6а). Как утверждает сайт учреждения, лично спроектированные и изготовленные участниками модели развивают скорость до 230 км/час.

Такая модель теоретически способна преодолеть расстояние от Тюмени до Тобольска (229 километров) всего за один час. В то время как продемонстрированный два дня назад скоростной дизель-электропоезд ДТ-1 делает это за 3 часа 50 минут.

Правда, сегодня тюменцам брошен серьезный вызов из-за океана. Знаменитый американский венчурный капиталист Илон Маск именно на 27-29 января назначил у себя в Хоторне (штата Калифорния), где находится штаб-квартира корпорации SpaceX, первые в мировой истории испытания вакуумных поездов на местности. Технология, которая изобретена в 1911 году в сибирском городе Томске, до сих пор испытывалась только в лабораториях. Оптимисты обещают, что вакуумные поезда смогут двигаться со скоростью 8 тысяч километров в час, что на сегодня недоступно даже самолетам. Но гораздо больше скептиков, которые вообще ставят под сомнение жизнеспособность идеи.

Поэтому ближайший уик-энд станет моментом истины для человеческой мечты, насчитывающей более 100 лет. Если у Маска ничего не получится (а у него не получается часто - достаточно вспомнить число неудачных испытаний ракеты Falcon 9), цивилизация должна будет развивать транспорт по пути, предначертанном тюменскими школьниками.