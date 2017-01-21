Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном - разбавленный бензин, баннеры с императором и перемены в здравоохранении

В чём тайный смысл распространяющихся по Тюмени билбордов с изображением императора Николая II? Чем обернутся перемены в алгоритме записи горожан на приём к узким специалистам? Об этом и многом другом дискутировали участники Клуба экспертов Тюменской области в первой половине января.

Участник клуба Алексей Хорсов предложил обсудить так называемые "Покаянные баннеры". На переднем плане плакатов изображен Николай II, на заднем, - предположительно, красноармейцы, и всё это сопровождается подписью "Прости нас, государь, за то, что мы победили".

"Кто интересно это финансирует, и вообще не слишком ли глупый смысл? Это такое своеобразное послание, призыв к серому неразвитому населению, которое не в состоянии понять, что на него гадят. Например, в Тюмени стоимость размещения билборда возле дороги стоило около 20 тыс в месяц. В позапрошлом году в нашем городе подобное изображение было почти на каждом углу. В центральных районах и местах с большим скоплением людей висело везде", - сообщает инициатор обсуждения.

По словам участников дискуссии, прокуратура, МВД и чиновники из администрации должны заинтересоваться владельцами плакатов и смысловым наполнением изображения, так как в нём есть намек на уничижение российской истории и подозрение на экстремизм. Впрочем, некоторые пользователи не видят в этом ничего предосудительного.

"Тут явный экстремизм! И депутатам самое время в прокуратуру писать. Получается, мы должны были проиграть? И в гражданскую белочехам, американцам и англичанам, а в ВОВ немцам и японцам? Какой-то призыв к раздору в обществе в преддверии юбилея революции. Так-то февральская революция была мирной и царя на время ссылкой практически спасли", - уверен Андрей Черепанов. "Если владельцы пустых площадей закрывают подобным образом невостребованные площади, не вижу ничего плохого в этом, все равно молодежь не поймёт", - полагает Евгений Лепешкин.

Постоянный участник клуба экспертов под псевдонимом профессор Пушкарь рассказал о нововведениях в сфере тюменского здравоохранения. С 10 января прямая запись пациентов к некоторым узким специалистам ограничена и производится только через терапевта. По его словам, речь идет лишь о первичном посещении врача, когда пациент не наблюдается у профильного врача и не знает свой диагноз.

"Если человек болеет хронически, наблюдается у определенного узкого специалиста, уже имеет поставленный диагноз – идти к терапевту для повторного приема у профильного врача не нужно. Более того, есть перечень врачей, к которым можно записываться напрямую. К примеру, это офтальмолог, стоматолог, уролог, гинеколог, травматолог", - подчеркивает профессор Пушкарь.

При этом участник клуба отметил, что нововведения не являются выдумкой тюменских властей, система давно и широко практикуется в столице России и в передовых зарубежных странах.

По задумке чиновников, такая практика поможет увеличить доступность посещения профильных медиков людьми, которым действительно нужна помощь этого специалиста, а также чтобы сократить возникающие в поликлиниках очереди как к врачам, так и в регистратуру. Однако отдельные участники клуба экспертов отметили, что идеальна подобная практика лишь на бумаге - система нуждается в доработке.

"Недавно проходил диспансеризацию, терапевт у меня ничего не спросил, выписал гору анализов и отправил по узким врачам. Возвращаюсь с кипой бумаг, опять же ноль вопросов, даже не послушал — здоров. Есть еще один момент, может вы и наблюдаетесь у узкого специалиста, но госуслуги об этом ничего не знают и выдают вам запись только к терапевту", - подмечает проблему Евгений Лепешкин. "Это потому что многие врачи общей практики не могут разобраться в проблеме. И начинают отправлять по списку: болит левый бок? А давайте вот хирург сначала. Не нашёл ничего? Тогда кардиолог. Опять мимо? Может, гастроэнтеролог? Нет? Ревматолог? И снова нет? Эх, врачи кончились", - Елена Попова. "Думаю, об этом обязательно нужно сообщать в департамент, пусть добавляют эту информацию", - отвечает Олег Морозов.

Также в начале года участники клуба экспертов отметили достижения Тюменского государственного университета в реализации программы "5-100": сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Пересторонин поделился, что наш вуз вошел в список ведущих по всей России.