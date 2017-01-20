Тюменцы активно помогают бороться с нарушителями на дорогах

Более 800 обращений граждан, касающихся нарушений правил дорожного движения, поступило в ГИБДД Тюменской области в 2016 году. В 301 случае правонарушения доказаны, а водители наказаны.

"В одном случае водителя лишили прав на четыре месяца. Видеозапись его агрессивного вождения предоставил неравнодушный тюменец. Мы нашли нарушителя, передали ему информацию, составили протокол и направили дело в суд", - рассказал на сегодняшней встрече с журналистами начальник областного ГИБДД Михаил Киселев.

В то же время он добавил, что не всегда предоставленной информации достаточно для применения санкций в отношении нарушителя. Для составления протокола важно знать точные дату и время происшествия, нужно присутствие человека, предоставившего запись. "Но это не значит, что при недостаточных данных обращения игнорируются. По записи видеорегистратора можно определить модель и госномер автомобиля, и ГИБДД берет это во внимание", - добавил Михаил Киселев. Обращения граждан ГИБДД принимает как лично, так и через Интернет или по телефону.

Говоря в целом о ситуации на дорогах региона, Михаил Киселев отметил, что по итогам 2016 года снизилось количество аварий и пострадавших в ДТП людей. Однако число погибших за год увеличилось почти на 16% - с 227 до 263 человек. Самыми аварийными в Тюмени остаются улицы 30 лет Победы, Республики и Пермякова, а в области – трасса Тюмень-Ханты-Мансийск на территории Уватского района.

Любовь Голышева