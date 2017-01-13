Филармония объявляет фотоконкурс "В объективе – Тюменский филармонический оркестр"

Тюменская филармония, которая входит в Тюменское концертно-театральное объединение, впервые в истории проводит фотоконкурс "В объективе – Тюменский филармонический оркестр". Заявки на участие принимаются до 20 января 2017 года.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Цифровая фотография" и "Instagram". Фотографии могут быть любого жанра, но должны соответствовать заявленной тематике.

"Фотоконкурс – это возможность заявить о себе, уникальный шанс попробовать себя в различных жанрах фотосъемки и, конечно же, перспектива увлекательной работы. С автором лучших работ филармония планирует подписать соглашение на дальнейшую работу", - отмечают организаторы.

Принять участие в творческом состязании может любой житель Тюменской области, независимо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. Фотографы должны представить не менее 3 работ на суд жюри. Для этого 25 января будет организована фотосессия с оркестром.

Просмотр работ будет осуществляться 26 и 27 января. В состав конкурсной комиссии войдут генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" Юлия Шакурская, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер ТФО Евгений Шестаков, директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов и профессиональный фотограф Андрей Павлычев.

Награждение участников состоится 31 января в рамках концерта Тюменского филармонического оркестра с участием Андрея Коробейникова (фортепиано).

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.