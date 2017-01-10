Преступность в регионе снизилась на одиннадцать процентов

13:32 10 января 2017
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tengrinews.kz
| Фото: tengrinews.kz

На 11,3% снизилась преступность в Тюменской области по итогам 2016 года. Всего за 12 месяцев зарегистрировано 27 тыс. 466 преступлений - на 3 тыс. 513 меньше, чем в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, снижение преступности отмечено в 20 территориях области, в том числе в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.

Число убийств и покушений на них сократилось на 6%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 5%, краж - на 23%, грабежей - на 20%, разбоев совершено на 9% меньше. 

Теги: статистика , преступность , прокуратура
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