Рождество в Тюменском районе отпразднуют спектаклями и концертами

Культурную семейную программу приготовили на Рождество для жителей Тюменского района. В течение нескольких дней в селах пройдут праздничные концерты и спектакли, квесты и гуляния, сообщили в пресс-службе губернатора.

Хореографический музыкальный спектакль "Бременские музыканты" увидят жители села Горьковка 5 января. В канун Рождества массовые гуляния пройдут на стадионе поселка Боровский и в Салаирском муниципальном образовании. В этот же день в Муллашах все желающие смогут принять участия в рождественских колядках, а в селе Онохино – поучаствовать в рождественском квесте.

В субботу, 7 января, в поселке Богандинский пройдет праздник "Рождественская звезда", в Кулаково состоится концерт, а в селе Успенка – праздничная программа. В последний день длинных новогодних выходных всех жителей села Перевалово ждут в Центре культуры и досуга на театрализованной сказке "Морозко".

"Праздничные мероприятия в Тюменском районе продуманы так, чтобы каникулы интересно и с пользой могли провести жители самых разных возрастов. И конечно, самое больше внимание уделяется семейному отдыху, ведь в первые дни нового года особенно хочется провести в круге самых близких и родных людей", - говорит начальник управления по культуре администрации муниципалитета Андрей Неугодников.